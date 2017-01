Angeln bedeutet Spannung, Spass und Abenteuer !!!

Die Anglerzeitung fing klein an und ist nun der Treffpunkt für Angler aus ganz Deutschland geworden. Man findet hier viele Informationen zum Thema Angeln, außerdem können Angler interaktiv am Inhalt mitwirken und Artikel über Fische wie Zander, Aal, Karpfen, Hecht, Wels, Forelle oder Fliegenfischen, Hochseeangeln, Meeresangeln etc. schreiben. Macht alle mit und laßt andere Angler an eurem Wissen teilhaben. Wir wünschen euch allzeit Petri Heil beim Angeln und viel Spaß auf dieser Homepage. Über Unterstützung in Form eines Backlinks würden wir uns sehr freuen. mehr